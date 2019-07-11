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Jandarmadan yük taşıyan araçlara denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla aşırı yükleme yapılan saman ve ot taşıyan araçları denetledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince aşırı yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılın belirli dönemlerinde saman, ot ve tarım ürünleri taşıyan araçlar ile tarım araçlarının yoğunluk kazanması ile ulaşımda yaşanan aksaklıkların önlenmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Kentteki belirli noktalarda gerçekleştirilen uygulamada, ekipler aşırı yükleme yapılan kamyon ve pikapları durdurdu.

Ekipler ceza uyguladıkları sürücülere standartlara uygun yüklemenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de bilgi verdi.

Denetimlerde bin 751 aracı kontrol eden ekipler, trafik kurallarını ihlal eden 150 sürücüye 57 bin 946 lira ceza uyguladı, 53 araç ise trafikten men edildi.

Kamyon şoförlerinden Cuma Çatalkaya, yaptığı açıklamada, denetim yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Can güvenliğimiz için bizi uyaran jandarmamıza teşekkür ederiz. Sonuçta bu denetleme bizim için yapılıyor. Bundan sonra standartlara uygun, dengeli yükleriz." dedi.

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