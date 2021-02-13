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  4. Jandarmadan yuşturucu tacirlerine suç üstü: 4 gözaltı

Jandarmadan yuşturucu tacirlerine suç üstü: 4 gözaltı

13.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan yuşturucu tacirlerine suç üstü: 4 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi gözaltına alındı.Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Çankırı’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi gözaltına alındı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor. Çerkeş ilçesinde yapılan operasyonda Y.B, A.Ç, A.B. ve A.Ç. isimli 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 100 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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