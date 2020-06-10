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  4. Jandarmaların arasında 'Kimse başını öne eğmesin' diye bağırdı

Jandarmaların arasında 'Kimse başını öne eğmesin' diye bağırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 16:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde baba ve oğlunu kaçırarak tehdit ettikten sonra cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan 9 şahıstan 5’i tutuklandı. Şüphelilerden E.Ş., Jandarmaların arasında adliyeye sevk edilirken "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık "dedi.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi’nde bir kişinin uygunsuz görüntülerini cep telefonuna çektiği iddia edilen bir şahıs babasıyla birlikte, galericilik işi yapan E.Ş. ve çalışanları tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. İddialara göre, iş yerine getirilen baba ve oğul, E.Ş. ve beraberindekiler tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalırken, ellerinden zorla alınan cep telefonundaki görüntüler izlendikten sonra telefon kırıldı. Zanlılar, cep telefonundaki görüntülerin evde bilgisayara aktarılmış olma ihtimaline karşın, babayı yanlarına alarak evdeki bilgisayarı almak üzere iş yerinden ayrıldı. E.Ş. ve çalışanları iş yerinde kalan mağdurun elbiselerini çıkartıp, üzerini soyarak darp etti. Evdeki bilgisayarı almak için gittikleri sırada babanın bir fırsatını bularak jandarmaya ihbarda bulunması üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri E.Ş.’nin iş yerinde mağdur baba ve oğlu kurtarırken E.Ş. ve 8 çalışanını gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şahıs, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada, E.Ş. ‘Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık’ dedi.

Şüphelilerden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. E.Ş., Y.B., H.Ş., S.U. ve E.S., ‘yağma’,’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İHA

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