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Jandarmanın 2018'deki uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:18 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 43 ton uyuşturucu madde ve 1 milyon 644 bin 454 uyuşturucu hap ele geçirildi - Aynı dönemde narkotik suçlara karışan 7 bin 329 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığınca 2018'de düzenlenen operasyonlarda 43 ton uyuşturucu madde ve 1 milyon 644 bin 454 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2018 yılı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili bilgi verildi.

Buna göre, operasyonlarda 6 milyon 669 bin 44 kök kenevir, 6 milyon 20 bin 663 kök haşhaş, 43 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 644 bin 454 uyuşturucu hap ile bin 669 litre asetik anhidrit ele geçirildi, aynı dönemde narkotik suçlara karışan 7 bin 329 kişi de gözaltına alındı.

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Jandarma'dan 2018'de uyuşturucuya büyük darbe

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