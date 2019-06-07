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Jandarmanın atlı timleri Van'da göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

VAN'da, toplumsal olaylara müdahalede görev yapan 'Atlı Jandarma Timleri' İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başladı.

Jandarmanın atlı timleri Van'da göreve başladı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, toplumsal olaylara müdahalede görev yapan 'Atlı Jandarma Timleri' İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başladı.
Nevşehir'de Atlı Jandarma Komutanlığı'na bağlı toplumsal olaylara müdahale kuvveti olarak görev yapan 'Atlı Jandarma Timleri' Van'da da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başladı. 'Atlı Jandarma Timleri', trafiğe kapalı turistik ve mesire yerlerinde önleyici zabıta olarak devriye görevi yapıyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğeneral Yavuz Özfidan ve Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı denetleyip, bilgi aldı. Durdurulan araçlardaki yolculara bayram şekeri ve tatlı ikram eden Vali Bilmez, Van'da ilk kez görev alan atlı timlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Jandarmanın atlı timleri Van'da göreve başladı

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