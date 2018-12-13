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Jandarmanın bulduğu şüpheli paketten 'Sezyum' çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de jandarma tarafından arazide, içinde kimyasal madde olabileceği değerlendirilen paket bulundu.

Jandarmanın bulduğu şüpheli paketten 'Sezyum' çıktı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de jandarma tarafından arazide, içinde kimyasal madde olabileceği değerlendirilen paket bulundu. İncelenen kimyasal maddenin 'Saf Sezyum' olduğu, kimyasal açıdan reaktif durumda olduğu tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi'ndeki arazide, nükleer madde olabileceği değerlendirilen şüpheli bir paket buldu. Yapılan incelemelerde AFAD uzmanları, şüpheli paketteki maddenin yapısını belirleyemedi. Şüpheli paket Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) gönderildi. Yapılan incelemede şüpheli pakettin içindeki maddenin 250 Bq/Kg. miktarında 'Saf Sezyum' olduğunu maddenin kimyasal açıdan reaktif durumda olduğu ifade edildi. Jandarma, 'Sezyum'u araziye bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çok yönlü çalışma başlattı.
SEZYUM NEDİR ?
Sezyum, radyoaktif özellikleri sebebiyle büyük tedbirler gerektiren bir elementtir. Devlet kontrolünde üretilebilir, öldürücüdür. Türkiye'de rezerv ve üretimi yoktur. Sezyum; insanlar için çok zararlı, bilim dünyası için çok faydalı, nükleer santrallerin vazgeçilmezi bir elementtir. İçme sularına iğne ucu kadar sezyum katılması halinde öldürücü etkisi vardır. Üç milyon yılda 1 saniye hata oranı olan atom saatlerinin yapıtaşıdır. Son yıllarda kanser tedavilerinde kullanılmaya başlanan radyoaktif sezyumun özellikleri hafife alınmayacak kadar dikkat çekicidir. Çernobil faciasında çevreye yayılan radyasyon, sezyum içeriklidir. Radyoaktif sezyumun üretilmesi uluslararası anlaşmalara bağlıdır. Sezyum, yüksek enerji üretme kapasitesi sebebiyle genellikle nükleer endüstrisinde kullanılan en önemli metaldir. Organik bileşiklerin hidrojenlenmesinde
katalizör görevi görür.

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