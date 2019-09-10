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Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.
Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Taşkesti- Akyazı yolu üzerinde, yol kenarında bir leyleğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Jandarma ekibi, leyleğin yanında gittiğinde yaralı olduğunu gördü. Yaralı leylek veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan leylek, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildiJandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildiJandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildiJandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edildi

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