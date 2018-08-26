Jandarmanın bulduğu yavru kerkenez koruma altında

Bayburt'ta, devriye gezen jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan yavru kerkenez, tedavi ve bakımı için yetkililere teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncalı köyü mevkisinde kaçak avcılara yönelik yürüttüğü devriye görevi esnasında yol kenarında uçamayan küçük kerkenez olduğunu fark etti.

Kerkenezi koruma altına alan jandarma ekipleri, durumu Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yetkililer, kuşun bakım, beslenme ve tedavisi için kendilerine getirilmesini istedi. Bunun üzerine askerler, kerkenezi kent merkezine getirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Şube Müdürlüğü yetkilileri, ilk bakım, beslenme ve tedavisi yapılacak kuşun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağını, iyileşmezse daha kapsamlı bakım için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezine gönderileceğini kaydetti.

