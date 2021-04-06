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Jandarmanın dikkati hırsızlık olayını ortaya çıkardı

06.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati bir hırsızlık olayını ortaya çıkardı.Yapılan açıklamaya göre, önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında, Mahmudiye - Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale eden Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza yapan aracın bagaj kısmında kesilmiş trafo kabloları ve kesim aletlerini gördü.

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati bir hırsızlık olayını ortaya çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre, önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında, Mahmudiye - Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale eden Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza yapan aracın bagaj kısmında kesilmiş trafo kabloları ve kesim aletlerini gördü. Kesik kabloların hırsızlık malı olabileceğini değerlendiren ekiplerin Çifteler ve Mahmudiye ilçeleri bölgesinde yapılan detaylı araştırma neticesinde malzemelerin, Çifteler’in Ilıcabaşı mahallesinde H.A. isimli şahsa ait tarladaki sulama trafosundan çalınmış olduğu tespit edildi. Meydana gelen kazada yaralanan ve kaza sonrasından Eskişehir Şehir Hastanesinde kaldırılan araç sürücüsü Ö.S. isimli şahsın hırsızlık olayı şüphelisi olduğu belirlenerek hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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