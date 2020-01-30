HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmanın dikkati hırsızlık şebekesini çökertti

Jandarmanın dikkati hırsızlık şebekesini çökertti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’te devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkati ile yol kenarında bulunan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Jandarmanın dikkati hırsızlık şebekesini çökertti

Gaziantep’te devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkati ile yol kenarında bulunan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ekipler yürüttükleri çalışmada 4 kişilik şebekeden 3 şahsı kovalamaca ile yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sinan Mahallesi kırsalında devriye atan Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekiplerinin tenha yolda terk edilmiş halde bir araç dikkatini çekti. Aracı inceleyen ekipler, plaka sorgusunda otomobilin B.E. (22) isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri sorgulamada araç plaka ve şase numarasının ise Karşıyaka Polis Amirliği tarafından çalıntı kaydı girildiğini tespit etti. Arazide arama yapan ekipler bölgede fark ettikleri İ.A. (23), A.S. (18), B.Ş. (27) ve A.U. (25) isimli şahısların peşine düştü. Jandarmayı görünce kaçan şahıslardan 3’ü kovalamaca sonucunda yakalanarak etkisiz hale getirilirken, A.U. kaçmayı başardı.
3 şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemelerin ardından araç sahibine teslim edildi. Kaçan A.U.’nun ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın dikkati hırsızlık şebekesini çökertti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturma

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.