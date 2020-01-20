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  4. Jandarmanın durdurduğu araçta 117 ecstasy hap ile yakalandı

Jandarmanın durdurduğu araçta 117 ecstasy hap ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan aracın sürücüsü durduruldu.

Jandarmanın durdurduğu araçta 117 ecstasy hap ile yakalandı

TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan aracın sürücüsü durduruldu. Araçtaki şüphelilerden birinin üzerinde 117 ecstasy ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Tarsus ilçesi Adana- Mersin yolu Adana Batı gişelerinde takibe alınan aracın sürücüsü, kısa sürede durduruldu. Araçtaki şüphelilerin üzerlerinde ve araç içinde narkotik köpeği ile arama yapıldı. İsmi açıklanmayan şüphelinin üzerinden 117 ecstasy hap ve aracın sağ ön tarafında esrar içilirken kullanıldığı değerlendirilen 0,5 litrelik şişe ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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