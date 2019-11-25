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Jandarmanın durdurduğu araçtan cinsel güç artırıcı ürünler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:57 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan çok sayıda cinsel güç arttırıcı içecek, tablet ve jel ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama noktasına giren araç durduruldu .

Jandarmanın durdurduğu araçtan cinsel güç artırıcı ürünler ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan çok sayıda cinsel güç arttırıcı içecek, tablet ve jel ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama noktasına giren araç durduruldu . Araç içerisinde bulunan H.I. (24), B.Ö. (26) ve T.S.M. (23) isimli 3 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden şahısların üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı. Aramada (90 gram kubar esrar maddesi, 60 adet extacy hap, 139 adet cinsel güç arttırıcı tablet, 160 adet marka cinsel güç arttırıcı jel, 6 adet 20 ml’lik cinsel güç arttırıcı içecek, 12 adet 50 ml’lik cinsel güç arttırıcı içecek, 16 adet cinsel güç arttırıcı hap ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alınırken yakalanan ürünlere de el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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