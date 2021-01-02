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Jandarmanın durdurduğu araçtan yaban hayvanı eti çıktı

02.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Jandarmanın durdurduğu araçtan yaban hayvanı eti çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri yaban hayvanı avlayacakları ihbarını aldıkları aracı durdurdu.

Zonguldak’ta jandarma ekipleri yaban hayvanı avlayacakları ihbarını aldıkları aracı durdurdu. Araçtan 300 kilogram yabani hayvan eti ile av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, bahse konu araçta bulunan Y.K., S.Ç. ve Y.K. isimli şahısların yaban hayvanı avlayacakları bilgisinin alınması üzerine Gürbüzler Köyü yol kontrol noktasında araç durduruldu.
Devrek Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahısların üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, yaklaşık 300 kg. yabani hayvan eti (geyik veya Karaca ve tavşan) ile 23 Adet 9 mm. tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 46 adet kartuş ele geçirildi.
Ele geçirilen yabani hayvan etleri ile ilgili yapılacak incelemenin ardından şüpheli şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, toplam 80 bin lira idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.
Araca Milli Parklar Görevlileri tarafından kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Ayrıca şahıslar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan adli ve idari işlemler başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmelerinden dolayı ise idari yaptırım uygulandı.

Jandarmanın durdurduğu araçtan yaban hayvanı eti çıktı

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