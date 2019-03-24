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Jandarmanın durdurduğu otomobilde 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız pompalı av tüfekleri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Şamlar Mahallesi’nde devriye kontrol görevi icra ederken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Jandarmanın durdurduğu otomobilde 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız pompalı av tüfekleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Şamlar Mahallesi’nde devriye kontrol görevi icra ederken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde arka koltuklar üzerinde 6 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tüfeklere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Otomobil sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı ve 4 bin 242 liralık idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

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