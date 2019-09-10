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Jandarmanın durdurduğu otomobilde yarım kilo 'esrar' ele geçirildi: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin bagajında 565 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin bagajında 565 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıran Mahallesi'nde seyir halinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında 565 gram kubar esrar ele geçirildi, A.Ö., U.Ö., S.V., ve T.A., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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