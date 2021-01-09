HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı

Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı

09.01.2021 22:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu sürücü üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Beycuma Beldesinde E.Ö.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu sürücü üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Beycuma Beldesinde E.Ö. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı tespit edildi. E.Ö. isimli şahıs motosikleti ile seyir halinde iken durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şahsın üzerinde yapılan aramada kullanıma hazır vaziyette kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde yakalandı. Ekipler olayla ilgili adli işlem başlattı. Ayrıca sürücüye Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve Maske takma kuralı ihlalinden idari yaptırım uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulunduAntalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

En Çok Okunan Haberler

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

Tepki çeken görüntüler! 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Çekmeköy’deki 45 bin liralık soygunun görüntüleri ortaya çıktı

45 bin liralık soygun kamerada!

Magandalığın böylesi! Kütahya'da trafik levhalarını hedef tahtasına çevirdiler

Magandalığın böylesi! Trafik levhalarını hedef tahtasına çevirdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.