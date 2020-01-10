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  4. Jandarmanın ele geçirdiği sikkeler 1500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği sikkeler 1500 yıllık çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da jandarma ekibinin ele geçirdiği sikkelerin, Roma dönemine ait 1500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da jandarma ekibinin ele geçirdiği sikkelerin, Roma dönemine ait 1500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Sikkeler, müzeye teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç. ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Alıcı gibi davranan jandarma ekibi satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ele geçirilen sikkelerin Roma dönemine ait 1500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Sikkeler, müzeye teslim edildi.

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