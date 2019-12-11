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Jandarmanın elinden kaçan tutuklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 22:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçan zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ahmet K.

Jandarmanın elinden kaçan tutuklu yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ahmet K. iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası ile önceki gün jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından cezaevine teslimi öncesi hastaneye götürülen zanlı jandarma aracından kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri gece boyu yaptığı tüm aramalara rağmen firari tutuklu zanlıyı yakalayamadı. Jandarma 24 ayrım tim ile sabah saatlerinden itibaren zanlının yaşadığı Aydınlar Köyü ile birçok yakınını teknik ve fiziki takip altına aldı. Köyün giriş çıkışlarında kontrol noktası kuran jandarma ekipleri firarı tutuklu zanlının köye girdiğini haber alınca operasyon başlattı. Yapılan aramalar sırasında kaçan zanlının F.K.’nın (30) evinin kömürlüğünde yakalandı. Ahmet K.’nın kaçmasına yardım ve yataklık eden ve kelepçelerini demir makası ile kesen F.K. ile C.K. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada kelepçelerin kesilmesinde kullanılan demir kelepçe, kuru sıkı tabanca ve bir adet av tüfeği ele geçirildi. Firari zanlı ikinci kez mahkemeye çıkartılarak hakkında tutukluluk kararı verildi. Hırsızlık zanlısı jandarmanın sıkı güvenlik tedbirleri altında Kdz. Ereğli Cezaevi’ne gönderildi. Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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