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  4. Jandarmanın elinden karga tulumba kaçırılan küçük kız 44 gündür bulunamadı

Jandarmanın elinden karga tulumba kaçırılan küçük kız 44 gündür bulunamadı

04.12.2020 14:56 | Son Güncelleme:
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Velayeti annesine verildiği için icra kanalıyla babasından alınmak istenirken jandarmanın elinden karga tulumba kaçırılan 7 yaşındaki Şariban Kocaman’ın yeri hala bulunamadı.

Velayeti annesine verildiği için icra kanalıyla babasından alınmak istenirken jandarmanın elinden karga tulumba kaçırılan 7 yaşındaki Şariban Kocaman’ın yeri hala bulunamadı. İngiltere’nin iadesini istediği ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bulunması için özel ekip kurulan Şariban, 44 gündür her yerde aranıyor.
Anne Zübeyde Akdeniz’in elinden zorla alınarak babası Halil Yıldız tarafından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’ne götürülen 7 yaşındaki Şariban Kocaman, velayeti annesine verildiği için icra kanalıyla kendisini almak isteyen jandarmaların elinden kaçırılmıştı. Kaçırılma olayının üzerine soruşturma başlatan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere’nin de iadesinin istediği Şariban’ın bulunması için özel ekip kurdu. Her yerde çocuğu arayan özel ekip, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen babası ve yakınlarına ait yaklaşık 6 adrese baskın yaparken, aradan geçen 44 güne rağmen çocuğun izine ulaşılamadı.
İngiltere’de çocuğundan gelecek mutlu haberi bekleyen anne Zübeyde Akdeniz, çocuğu ile ilgili telefon aldığını ve hayatından endişe duyduğunu kaydetti. Anne Zübeyde Akdeniz, "Kızım halen bulunamadı. Hayatından endişe ediyorum. kızımla ilgili bir telefon geldi. Sürekli yerinin değiştirildiği söylendi. çocuğumu nereye götürdüler, başına ne geldi bilmiyorum. Çok korkuyorum. Herkesten acil yardım bekliyorum" dedi.

Kargaşa ile çocuk kaçırılmıştı.
Yaklaşık 10 gün önce Şanlıurfa’ya gelip Başsavcılığa başvuran anne Zübeyde Akdeniz, velayeti kendisine verilen kızını icra kanalıyla teslim alabilmek için başvurunca başsavcılık tarafından jandarmaya çocuğun bulunduğu yerden alınarak anneye teslim edilmesi talimatı verilmişti. Şariban’ın Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’ndeki ilkokulda okuduğunu tespit eden jandarma, çocuğu almak için mahalleye gitti. Okulda ellerinde sopalarla jandarmalara mukavemet gösterip hakaretler savuran ve baba Halil Y.’nin yakınları olduğu öğrenilen şahıslar, jandarma ekiplerini engelleyerek çocuğu kaçırdı. Çocuğun jandarmanın elinden zorla alınarak kaçırıldığı anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kayıt altına alındı. Kaçırılma olayı üzerine başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında baba Halil Y., İzzettin Y., Bakır Y., Mahmut Y. ve Ahmet Y. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Y. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olay anında çekilen cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Mahalle muhtarı Bakır Y. ve yanındakilerin çocuğu jandarmanın elinden zorla alarak kaçırdığını tespit ederken, olay yerindeki Celal Y. isimli şahsın ise jandarmalara “Siz kızı Avrupa’ya götürüp gavurlara teslim edeceksiniz. Allah’tan korkmuyor musunuz” dediği belirlenmişti. Görüntülerde Muhtar Bakır Y.’nin çocuğu jandarmalardan alarak İzzettin Y.’ye vermesi, İzzettin Y.’nin de koşarak okulun az ilerisinde bulunan gri renkli bir araçla çocuğu olay yerinden kaçırması da yer aldı. Muhtar Bakır Y.’nin görevli jandarmalara hakaret ve küfür etmesi ile jandarma astsubayının “Muhtar bunun hesabını verecek” dediği anda muhtarın tekrardan küfürlü yanıt vermesi de kameralarla ilgili çözümleme tutanağında yer almıştı.
Yaşanan olay üzerine anne Zübeyde Akdeniz, Türkiye’deki İngiltere Başkonsolosluğuna ve Türk adli makamlarına başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti. Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği daha önce de iletişime geçtiği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına kızın bulunması talebini yineledi. Başvurunun üzerine Adalet ve İçişleri bakanlıkları harekete geçmiş, savcılık tarafından çocuğun aranması için talimat çıkarılırken, Şariban’ın babasına ait 2 adreste arama yapılmıştı. Şariban’ın kaçırılması olayına karışan ve cep telefonu görüntülerine yansıyan herkes, polis ve jandarmanın arama ve takip listesine girerken, kızın kısa sürede bulunması için güvenlik güçlerinden oluşan özel ekip kurulmuştu.

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