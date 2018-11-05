HABER

Jandarmanın en büyük yardımcısı "hassas burunlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 4 branşta kullanılan 6 köpek, 820 görevde keskin koku alma yetenekleri sayesinde uyuşturucudan kaçak tütüne, çeşitli silahlardan patlayıcılara çok sayıda suç unsurunun ele geçirilmesine, suçluların yakalanmasına ve kayıpların bulunmasına katkı sağladı - Arama kurtarma köpeği "Oje", 16'sı sağ olmak üzere 18 kişinin bulunmasına yardımcı oldu

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Güvenlik güçlerinin uyuşturucu, terörle mücadele ve arama kurtarma gibi birçok alanda en büyük destekçisi köpekler, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde de 4 branşta kullanılarak suç ve suçluların adeta korkulu rüyası oluyor.

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra Kayseri'ye getirilen köpekler, "uyuşturucu arama", "tütün tespit", "bomba arama" ve "arama kurtarma" gibi alanlarda jandarmanın çalışmalarında etkin rol alıyor.

Faklı branşlardaki 6 köpek, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleriyle yaptıkları antrenmanlarla her an göreve hazır vaziyette bekliyor.

Jandarmanın kent genelinde yaptığı çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle hem operasyonlara hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

Uyuşturucuyla mücadelede "Çıtır", "Night" ve "Kaşkır", tütün tespitte "Rota", bomba aramada "Vadi", düzenlenen operasyonlarda keskin koku alma yetenekleriyle suçlulara adeta nefes aldırmazken arama kurtarmada da "Oje" çok sayıda kaybın bulunmasına katkı veriyor.

Köpekler, bugüne kadar kullanıldıkları 820 görevde keskin koku alma yetenekleri sayesinde uyuşturucudan kaçak tütüne, çeşitli silahlardan patlayıcılara çok sayıda suç unsurunun ele geçirilmesi ve suçluların yakalanmasının yanı sıra arazide kaybolanların bulunmasına yardımcı oldu.
\

- "Çalışmalara önemli katkı sağlıyorlar"

İl Jandarma Komutanlığında görevli Yüzbaşı İsmail Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin sadakat ve itaat duygusuyla kendilerine verilen görevleri layıkıyla yaptıklarını söyledi.

Özel eğitilen köpeklerin içgüdüsel özellikleriyle çalışmalara önemli katkı sağladığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Köpeklerin 3'ü uyuşturucu madde, diğerleri tütün tespit, bomba arama ve arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Uyuşturucu madde arama köpeklerimiz yaklaşık 300 görevde 15 kilogram kubar esrar, 2 kilogram metamfetamin, 30 kilogram toz esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde tespit etmişlerdir. Tütün tespit köpeğimiz 'Rota' 40 görevde 10 ton kaçak tütün ve 10 bin paket kaçak sigara tespit etmiştir. Bomba arama köpeğimiz de yaklaşık 400 görevde 18 tabanca, 17 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 5 şarjör, 320 tabanca mermisi, 200 kartuş, bir boş lav silah namlusu, bir el bombası, 21 dinamit lokumu, 5 metre saniyeli fitil yakalanmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca 45 günlük yurt dışı Suriye görevinde ise 5 EYP ele geçirilmesini sağlamıştır. Arama kurtarma köpeğimiz 'Oje' ise şimdiye kadar 80 görevde 16'sı sağ olmak üzere toplam 18 kişinin bulunmasına katkıda bulundu."

Halkın huzuru ve güvenliği için büyük bir çabayla çalıştıklarını, çalışmalarda köpeklerden de faydalandıklarını dile getiren Arslan, "İyi eğitilmiş bir köpek jandarma birliklerine kolaylık sağlayacak imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan 6 köpek, emniyet ve asayiş ile halkın huzurunu sağlamakta etkin şekilde rol almaktadır. Köpeklerimiz suç ve suçluların bulunarak adli birimlere sevkinde etkin olarak kullanılmaya devam edilecektir. Tek gayemiz halkın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmektir." şeklinde konuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyorKargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyor
Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdıSultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma Jandarma köpek tütün tespit uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.