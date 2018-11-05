KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Güvenlik güçlerinin uyuşturucu, terörle mücadele ve arama kurtarma gibi birçok alanda en büyük destekçisi köpekler, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde de 4 branşta kullanılarak suç ve suçluların adeta korkulu rüyası oluyor.

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra Kayseri'ye getirilen köpekler, "uyuşturucu arama", "tütün tespit", "bomba arama" ve "arama kurtarma" gibi alanlarda jandarmanın çalışmalarında etkin rol alıyor.

Faklı branşlardaki 6 köpek, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleriyle yaptıkları antrenmanlarla her an göreve hazır vaziyette bekliyor.

Jandarmanın kent genelinde yaptığı çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle hem operasyonlara hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

Uyuşturucuyla mücadelede "Çıtır", "Night" ve "Kaşkır", tütün tespitte "Rota", bomba aramada "Vadi", düzenlenen operasyonlarda keskin koku alma yetenekleriyle suçlulara adeta nefes aldırmazken arama kurtarmada da "Oje" çok sayıda kaybın bulunmasına katkı veriyor.