Jandarmanın film gibi uyuşturucu operasyonuna 25 tutuklama

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın 37 ayrı adreste düzenlediği ‘Dalgakıran’ isimli eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i tutuklandı. Komandoların da destek verdiği, ekiplerin aksiyon filmlerini aratmayan şüphelileri yakalama anları ve uyuşturucu maddeleri bulması ise kameraya yansıdı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik Alanya’da 23 Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda K.M.Ö., A.G., A.D., B.T., B.Ö., D.K, E.S., F.Ö., M.K., M.D., Ö.A., S.G., Z.D., E.D., İ.Ş., K.K., M.K., M.T., R.H., Y.E., H.F.İ., İ.A., Ş.B., E.K., S.S., E.G., R.S., İ.U., Y.K., T.Y., M.Ç., A.S., E.S., O.K., S.Ç., S.S., S.Ç. ve O.G. isimli 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir süre sonra ekipler, 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.