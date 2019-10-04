NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı personelinin şefkatli ellerinde eğitim gören at ve köpekler, Türkiye'nin birçok yerinde görev yapıyor.

Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de, özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ve asayiş olaylarında kullanılan atlar ile iz takip, devriye, narkotik, keşif, arama kurtarma, mayın ve bomba arama, özel operasyon gibi görevleri yapan köpekler, büyük bir özveri, titizlik ve sevgiyle yetiştiriliyor.

Hayvanlara karşı sevgilerini ortaya koyan görevli personeller, kimi zaman yavru köpeklere biberonla süt içiriyor kimi zaman da eğitimdeki köpeklerle oyun oynuyor.

Görevli kadın ve erkek personeller, her sabah ilgili oldukları eğitim birimindeki yavru köpekleri kucaklarına alıp hayvanların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Köpekler, motive oldukları neşeli oyunların ardından alandaki çeşitli parkurlarda eğitime tabii tutuluyor.