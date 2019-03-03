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Jandarmanın gözü kulağı: Elçi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tüccarlarına “Elçi” isimli narkotik köpeğinin yardımıyla göz açtırmıyor.İlçeye bağlı Nadir yol emniyet ve kontrol noktasında Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Malatya İl Jandarma KOM Şube ekipleri, uyuşturucu arama köpeği “Elçi” ile uyuşturucuyu önleme araması yapıyor.Kaçakçılığın önlenmesi, suç ve suçluların yakalanması amacıyla ilçeden geçen D300 karayolu 24 saat değişimli olarak yapılan uygulamalarda “Elçi” isimli köpek ekiplerin gözü kulağı oluyor.

Jandarmanın gözü kulağı: Elçi

Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tüccarlarına “Elçi” isimli narkotik köpeğinin yardımıyla göz açtırmıyor.
İlçeye bağlı Nadir yol emniyet ve kontrol noktasında Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Malatya İl Jandarma KOM Şube ekipleri, uyuşturucu arama köpeği “Elçi” ile uyuşturucuyu önleme araması yapıyor.
Kaçakçılığın önlenmesi, suç ve suçluların yakalanması amacıyla ilçeden geçen D300 karayolu 24 saat değişimli olarak yapılan uygulamalarda “Elçi” isimli köpek ekiplerin gözü kulağı oluyor. Kontrol noktasında gelen araçlar durdurularak tek tek arama yapılırken, Elçi de araçlarda uyuşturucu taşınıp taşınmadığını kontrol ediyor.

Jandarmanın gözü kulağı: Elçi

Jandarmanın gözü kulağı: Elçi

Jandarmanın gözü kulağı: Elçi

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