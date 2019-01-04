HABER

Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

SİKORSKY Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekletirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi.

ANKARA (DHA) - SİKORSKY Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekletirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi. Sikorsky Firması, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtarma Sertifikası" ödülü verdi. Olay, 10 Temmuz 2018 'de Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşmişti. "Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması" ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Yapılan keşifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir techizat kullanmadan iniş yapmıştı. Mahsur kalanlar helikopterin içine alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile operasyon sonlandırılmıştı. KURTARMA SERTİFİKASI VERİLDİ Kurtarma operasyonu sonucu ‘Sikorsky Fiması’ tarafında uçuş ekibi Jandarma Pilot Binbaşı Utku Aşkın, Jandarma Pilot Yüzbaşı A. Ayacan Savaş, Jandarma Uzman Havacı Assubay Kıdemli Çavuş Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeneklerinden dolayı "Kurtarma Sertifikası"verildi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödülJandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül
Kırmızı ışıkta kaza: 2 yaralıKırmızı ışıkta kaza: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.