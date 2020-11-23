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  4. Jandarmanın ‘HES’ kodu denetiminde temaslı kişi otobüste tespit edildi

Jandarmanın ‘HES’ kodu denetiminde temaslı kişi otobüste tespit edildi

23.11.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan’da şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik gerçekleştirdiği ‘HES’ kodu denetiminde korona virüs temaslı bir kişiyi tespit ederek sağlık ekiplerine teslim etti.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda şehir içi toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan’da şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik gerçekleştirdiği ‘HES’ kodu denetiminde korona virüs temaslı bir kişiyi tespit ederek sağlık ekiplerine teslim etti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda şehir içi toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Eyüpsultan’da yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki yolculara ‘HES’ kodu sorgulaması yapıldı. Karantinada olması gereken Covid-19 temaslı bir yolcu tespit edilerek 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi gereği 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Uygulama noktasına çağrılan 112 ekipleri, Covid-19 temaslı kişiyi karantinada bulunması gereken ikametine götürdü.

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