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Jandarma’nın hırsızlık operasyonunda tarihi eser ve kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde plajdaki güvenlik kamerası, kayıt cihazı ve su motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak içki, tarihi eser ve silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı 13 Şubat’ta Yalvaç ilçesindeki TAşevi Halk Plajı’ndaki 9 adet kamera, 1 adet kayıt cihazı ve su moturunun bulunması için çalışma başlattı.Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.E., Z.E.

Jandarma’nın hırsızlık operasyonunda tarihi eser ve kaçak içki ele geçirildi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde plajdaki güvenlik kamerası, kayıt cihazı ve su motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak içki, tarihi eser ve silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı 13 Şubat’ta Yalvaç ilçesindeki TAşevi Halk Plajı’ndaki 9 adet kamera, 1 adet kayıt cihazı ve su moturunun bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.E., Z.E. ve M.Ö. isimli 3 şüpheli 4 adet kamerayla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Çalınan diğer malzemelerin bulunması için araştırmayı genişleten Jandarma ekipleri, çalıntı malları satın aldığı değerlendirilen H.A.E. isimli şahsın evi ve eklentilerine ikinci bir operasyon düzenledi.
Yapılan baskında, 45 litre el yapımı kaçak viski, 4 şişe viski yapımında kullanılan aroma, 5 adet damıtma işleminde kullanılan plastik damacana, 1 litre bandrolsüz kaçak içki, içki yapımında kullanılan 30 litre kimyasal madde, 3 kutu viski yapımında kullanılan kit, 1 şişe etilalkol, 2 adet kaçak içki üretiminde kullanılan damıtma cihazı, 1 adet laptop, 4 adet hafıza kartı, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kama, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve ona ait 11 adet kovan ele geçirildi.
Ele geçirilen madde ve malzemelere el konulurken, firari konumdaki H.A.E. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı, şüpheliler hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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