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Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Kahramanmaraş'ta, jandarma ekiplerince ikna edilen YPG/PKK üyesi terörist teslim oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 yıldır terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda memleketi Kahramanmaraş'a gelerek teslim oldu.

Açıklamada, adı belirtilmeyen şüphelinin, şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 29 yıl arandım. Jandarma bana ulaşarak hasretini çektiğim topraklarıma tekrardan kavuşmamı sağladı. Ben buradan benim durumumda olanlara seslenmek istiyorum, size uzanan ellere güvenin ve bırakmayın, benim gibi ülkenize ve ailenize hasret kalmayın, devletim bana sahip çıktı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Devletin adaletine sığının, sizin de hasretiniz sona ersin."

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adliye Kahramanmaraş terörist teslim oldu

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