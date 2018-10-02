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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın 17. duruşması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Hayri Güzel savunma yaptı.

Güzel, darbe girişimi esnasında Ürdün'de olduğunu anlatarak, 20 Temmuz'da Türkiye'ye döndüğünü belirtti.

Jandarma subaylara öğretmenlik yaptığını ifade eden Güzel, "Bu dosyadaki sanıklardan sadece Metin Yücel'e öğretmenlik yapıyordum. Onun dosyasını da ayırdınız. Dosyadaki sivil sanıklarla tanışıklığım vardır. Sorumlu olduğum personelle kendi evimde bir araya gelip sohbet ediyorduk." diye konuştu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını da dile getiren Güzel, "2014 Eylül ve 2015 Mart arası bu programı kullandım. Buradan pek iletişim sağlamıyorduk. Zaten sohbetlerimizin hangi gün olacağı belliydi. 'ByLock' tamamen iletişim amaçlı kullanılmadı. 17/25 Aralık sürecinin ardından örgüt üyelerini bir arada tutmak için 'ByLock' programı kullanıldı." ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan Sabiha Gökçen Havalimanı Koruma Bölüğü Komutanı eski Yüzbaşı Dursun Şimşek de 15 Temmuz'da havalimanından bir komiserin kendisini aradığını, komiserin kendisine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığını söylediğini ifade etti.

Kendisinin havalimanına da terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerine nizamiye ve çevrede güvenlik amaçlı personel görevlendirdiğini kaydeden Şimşek, "2 araç birliğe geldi ve sıkıyönetim nedeniyle emir komutanın kendilerinde olduğunu söylediler. Kamuflajları giydiler ve silahları aldılar. Ben bazı kişilere emir komuta konusunu sormak istedim ama netleştiremedim." şeklinde savunma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bu hareketin bir darbe girişimi olduklarını anladıklarını öne süren Şimşek, "O sıralarda kendisini 'Bekir Yarbay' olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Havalimanına giremediğini, benden kendisine yardımcı olmamı istedi. Ben de kalkışma olduğunu anladığımı, kendisine yardımcı olamayacağımı söyledim. Bana 'Tankla havalimanını patlatayım, göreyim o zaman kime itaat ediyorsunuz.' tehdidinde bulundu. Bu tehdidin ardından emniyeti aldık ve beklemeye başladık. Ben o gece asla darbe kastıyla hareket etmedim." diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, sanıkların tahliyesini istedi.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Gürcan Sercan Jandarma

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