Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Üniversitede "dış ticaret" bölümünü kazandığını, üniversitede örgütün sohbetlerine katıldığını ifade eden Özyurt, "Benim adını Yusuf olarak bildiğim bir kişi benim askeri okul sınavlarına girmemi istedi. 2008 yılında uzman jandarma sınavını kazandım. Kazandıktan sonra başka bir örgüt abisiyle görüşmeye devam ettim. Okuduğum sürede bana burs verdikleri için onlara güvendim. Kırıkkale'ye tayinim çıktıktan sonra da adını Sadık olarak bildiğim bir kişi beni sürekli ankesörlü telefondan aradı" diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeliyle terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın 19. duruşması tamamlandı.

- Darbe girişiminde aranacağı 12 Temmuz'da belliydi

FETÖ'nün terör örgütü olduğunu hiç anlayamadığını iddia eden Özyurt, "Ümraniye'de sohbetlerine katıldığım bir örgüt abisi 12 Temmuz'da beni rütbeli bir subayın arayacağını söyledi. Onun talimatlarına uymamı istedi. Beni 15 Temmuz'da 16.45 sıralarında Sabiha Gökçen bölük komutanı Dursun Şimşek(tutuklu sanık) aradı.Benim 00.00'da havalimanında olmam istedi. Ben o saatte oraya gidemeyeceğim için 21:30'da havalimanına sivil ve silahsız olarak geldim. Orada devrelerim olan 2 uzman çavuş daha gördüm. Neden burada olduklarını sordum. Onlarda kendilerini Dursun Şimşek'in aradığını söylediler." ifadelerini kullandı.

Bölüğün arka bahçesinde uzman çavuşlarla beklediklerini anlatan Özyurt, "Sanıklar arasında olmayan ve bize kendisini 'Üsteğmen Kemal' olarak tanıtan bir subay bize 'TSK yönetime el koydu' dedi. Ben o gece kesinlikle darbe girişimine iştirak etmedim. Birliğime döndükten sonra da yaşadıklarımı üstlerime anlattım. Bu örgütün gerçek amacını anlayamadım. Beraatimi istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, sanıkların tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 8 Ekim'e erteledi.

Duruşmada şu ana kadar 74 sanığın savunması tamamlandı.

