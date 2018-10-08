Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeliyle terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın 20. duruşması tamamlandı.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nihat Keskin, matematik öğretmeni olduğunu ve FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.
Darbe girişiminden 35 gün sonra gözaltına alındığını söyleyen Keskin, "Kaçmak istesem kaçabilirdim. Suçlu olsam kaçardım. Evimin orada çöp kutusunda buluna flash diskin bana ait olduğu söyleniyor. Bu iddiaları reddediyorum. Dijital materyallerin bir örneği alınıp bana verilmedi. İddianamede iddia edildiği gibi örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı değilim. Nasıl ByLock kullanıcısı olduğumu bilmiyorum. Tüm suçlamaları reddediyorum" şeklinde savunma yaptı.
Tutuklu sanık eski yüzbaşı Musa Demirtaş da öğrenci subay olduğunu, 15 Temmuz'da terör saldırısı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8 öğrenci olarak gittiklerini öne sürdü.
Sabiha Gökçen Koruma Bölüğü komutanı tutuklu sanık eski yüzbaşı Dursun Şimşek'ten emir komutayı devraldığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Demirtaş, "Oraya takviye ekip olarak gittim. Takviye ekibin emir komutayı alamayacağı hiyerarşide bellidir. Ben darbe girişimine kesinlikle katılmadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını gördükten sonra kandırıldığımızı anladım. O saatten sonra sivil olarak bekledim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Duruşmada savunma yapan bazı tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, sanıkların tahliyesi talebinde bulundu.
Duruşma tanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.
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