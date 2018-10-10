Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Bölük nizamiyesinde nöbette olduğunu, akşam saatlerinde silahlı olarak içtima alanında toplandıklarını ifade eden Özoğlu, "60 civarı er vardı içtima alanında. Bölük komutanı Yüzbaşı Dursun Şimşek (tutuklu sanık) ben nizamiyede nöbetçiyken yanıma geldi. 'Misafirlerim gelecek, onlara kimlik sorma ve kayıt alma' dedi. Gelen kişiler, sivil giyimli askerlerdi. İçtima alanında beklerken üniforması olmayan silahlı bir rütbeli, 'TSK yönetime el koydu, halkın direnişiyle ilgili haberlere itibar etmeyin.' dedi." diye konuştu.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada tanık olarak dinlenilen tanık Muhammed Özoğlu, 15 Temmuz'da kısa dönem er olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yaptığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeliyle terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın 22. duruşması tamamlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Süleyman Karadeniz de darbe girişimi esnasında tutuksuz sanıklar Muhammed Aliko ve Mustafa Özyurt'u aldığı emir doğrultusunda birliğe gelmeleri için aradığını anlattı.

Özyurt'un kendisine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olduğunu ve gelemeyeceğini söylediğini kaydeden Karadeniz, "Bana orada görevli bir arkadaşını ziyarete gittiğini söyledi. Muhammed Aliko da bana kendisinin bir akrabasını almak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olduğunu söyledi. Daha sonra Aliko'nun elinden telefonu bir üsteğmen aldı. Aliko'nun onunla beraber olduğunu söyledi ve telefonu kapattı." dedi.

Tanık emekli uzman çavuş Tarkan Kendirkıran da 15 Temmuz'da Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi astsubay olarak görev yaptığını, ilçe jandarma komutanlığına vekaleten tutuklu sanık Dursun Şimşek'in baktığını dile getirdi.

Darbe girişiminden 2-3 gün önce Şimşek'in kendilerinden araç, silah, mermi, çelik yelek ve çelik başlık durumunu sorduğunu aktaran Kendirkıran, "Biz de sayıları ve durumları kendisine bildirdik. 15 Temmuz günü Dursun Şimşek'in çelik başlık ve yelekleri terör saldırısı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na istediği söylendi. Şimşek bize 'Ön tarafta polisler trafik kontrolü yapıyor. Oradan gelirseniz geç kalırsınız. Arka taraftan gelin ve yelekleri oradan verin.' dedi. Biz de arka taraftan teslim ettik ve çıktık" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından, duruşma yarına ertelendi.

