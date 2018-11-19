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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, bir kısım tanıklar dinlendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, bir kısım tanıklar dinlendi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada 6 numaralı salondaki duruşmada, bir kısım tanıkların beyanları alındı.

Tanık Caner Yakut, 2 askerinin 15 Temmuz’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na kendisinin haberi olmadan gittiğini, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, kendisine bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

İki askerinden birinin adını hatırladığını anlatan tanık Yakut, bu iki askerin ifadeleri alınırken itirafta bulunduklarını ifade ederek, "İtiraflarında bir ağabeylerinin evine gittiklerini, O ağabeyin kendilerine 2-3 gün sonra bir rütbelinin kendilerini arayacağını söylediğini ve o rütbelinin dediklerini yapmalarını söylediklerini anlattılar." dedi.

Bir diğer tanık Tayfur Arıkan da, olay tarihinde askerlik görevini yaptığını, bölük komutanının Yılmaz Candır olduğunu, Candır’ın 14 Temmuz’da yıllık izne çıktığını, 15 Temmuz’da Candır’ın bölüğe gelerek elinde siyah bir poşetle çıktığını, kendisi poşeti elleyince askeri bot tarzı bir şeyin içinde olduğunu anladığını, Candır’ın normalde siyah bir araç ile geldiğini ancak o gün beyaz bir araca bindiğini aktardı.

- ''Darbe gecesi nizamiyede olmaması gereken askerler bile oradaydı''

Olay tarihinde uzman jandarma olan tanık Hüseyin Erdoğan da, 15 Temmuz gecesi gece 12 gibi nizamiyeye gittiğini, bölük komutanının kendisini çağırdığını dile getirerek, "Nizamiyede asker yoğunluğu vardı. Orada olmaması gereken kişiler bile oradaydı. Genelde asker bulamıyorduk ama o gece çok fazla asker vardı. Ben haberleri takip ettim, neler olup bittiğine dair. Askerler ormanlık alana doğru menzil almıştı. Askerleri biz dinlenme alanına oturttuk. Polisler geldi daha sonrasında görevlerini yaptı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti de talimatla alınan tanıkların ifadelerini okuduktan sonra duruşma, yarına ertelendi.

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