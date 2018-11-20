Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıkların dinlenilmesine devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, tanıkların dinlenildi.

Duruşma salonuna SEGBİS ile bağlanan tanık İsa Gülter, olay tarihinde er olarak görev yaptığını belirterek, Zekeriyaköy Karakolu’nda olay gecesinde neler olduğunu anlattı.

Tanık Gülter, komutanı olan Teğmen Kerem Kartal’ın kendilerine silah temizliği, telsiz batarya dolumu yaptırdığını, her zaman yapılan hazırlıklar olmadığını, 15 Temmuz’dan bir hafta önce eğitime alındıklarını ve mühimmat hazırlığının yapıldığını söyledi.

Olay günü yemekhanede toplandıklarını, askerlerin dışarıya çıkmayacağı emrinin verildiğini, sivil halk gelmeye başlayınca darbeye teşebbüs olduğunu anladığını ifade eden tanık Gülter, araçlara silah, çelik yelek ve kask yüklemesi yapıldığını aktardı. Bu emrin teğmenin emriyle gerçekleştiğini dile getiren Gülter, tam araçlara binecekleri sırada teğmene telefon geldiğini ve 2. bir emre kadar çıkılmayacağının söylendiğini dile getirdi.