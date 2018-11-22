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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 23:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, tanıkların dinlenilmesi tamamlandıktan sonra taleplere geçildi.

Tüm tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferdi Gökşen’in tahliyesine karar vererek, hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına ve firari 8 sanık ile sanık Osman Nuri Çevik’in dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme, tüm sanıkların FETÖ kapsamında sabit hatlardan aranıp aranmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasına hükmederek, bir sonraki celse dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine ve dönmeyen evrakın beklenmesine karar verdi.

Tutuklu 43 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 21 Ocak 2019’da Silivri’de görülmek üzere erteledi.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Serca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi

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