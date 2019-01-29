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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 32. duruşması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti gelen evrakı okudu.

Sanıkların 15 ve 16 Temmuz'daki telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtlarına ilişkin uzman bilirkişi raporunda, sanıkların kimlerle görüştükleri açıklandı.

Söz verilen sanıklar konuşma içeriklerinde darbe girişimine ilişkin ifadelerinin olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti.

Talimatla alınan bazı tanık beyanları da üye hakim tarafından okundu. Sanıklar tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, müşteki avukatlarına kovuşturmanın genişletilmesi yönünde herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Müşteki avukatları herhangi bir taleplerinin olmadığını belirterek, dosyanın esas hakkındaki mütalaa için savcılığa verilmesini istedi.

Duruşma, sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınması için yarına ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Gürcan Sercan Jandarma

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