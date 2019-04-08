Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 37’si tutuklu 58 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamış olduğunu belirterek, 10’u tutuklu 29 sanık hakkında henüz ikmal edilmemiş cevabı yazıların olması nedeniyle bu sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vererek, yeni alınacak esas üzerinden yargılamalarının yürütülmesine ve bu dosyayla ilgili 39 sanığın yargılanmasına devam edilmesine karar verdi.

Haklarında ayrılma kararı verilen 10 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, bu sanıkları salonda çıkarttı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunması için bu dosyada kalan 39 sanığa söz verilmeye geçildi.