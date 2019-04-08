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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yapıyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, 10'u tutuklu 29 sanığın dosyası henüz ikmal edilmemiş cevabı yazıların olması nedeniyle ayrıldı. Dosyada, 39 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanıkların, bir önceki celse savcılığın açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına geçildi.

Savunma yapan bazı tutuklu sanıklar, olay tarihinde hiçbir şekilde darbe faaliyetine katılmadıklarını, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını, kendilerine kimsenin bu şekilde bir emir ve talimat vermediğini iddia etti.

Bazı sanıklar da terör örgütü FETÖ ile bir bağlantılarının olmadığını, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı Arif Kaplan, 174 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 55 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını öngörülen 4 sanık için ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Davada, 92 sanık hakkında yargılama yapılırken, sivillerin dosyalarının ayırmasıyla sanık sayısı 68'e düşmüştü.

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