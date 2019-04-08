Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yapıyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, 10'u tutuklu 29 sanığın dosyası henüz ikmal edilmemiş cevabı yazıların olması nedeniyle ayrıldı. Dosyada, 39 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanıkların, bir önceki celse savcılığın açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına geçildi.

Savunma yapan bazı tutuklu sanıklar, olay tarihinde hiçbir şekilde darbe faaliyetine katılmadıklarını, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını, kendilerine kimsenin bu şekilde bir emir ve talimat vermediğini iddia etti.

Bazı sanıklar da terör örgütü FETÖ ile bir bağlantılarının olmadığını, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.