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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Bir kısım tutuklu sanıklar, mütalaada haklarında olay günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığına koordineli olarak gitme iddialarının bulunduğunu, plansız ve isteksiz bir şekilde o gün komutanlığa gittiklerini, koordineli bir hareketin olmadığını, haklarında olumsuz bir bakış açısının olduğunu, HST kayıtlarına bakıldığında mecburiyetten dolayı sadece olay günü değil, daha öncelerinde de iş nedeniyle sanıklarla kayıtlarının olduğunu belirtti.

Herhangi bir toplantıya katılmadıklarını iddia eden bir kısım sanıklar, firari olan eski Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın da toplantılarına katılmadıklarını, eğer böyle bir durum olsaydı, bunun sanık veya tanık beyanlarıyla dosyada ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

Sanıklar, mütalaadaki suçlamaların hepsini reddederek, özellikle akademideki öğrencilerin toptancı zihniyetle suçlandığını iddia ederek, toplu hareket edildiğine dair iddiaların olduğunu, bu iddiaları da kabul etmediklerini söylediler.

Olay günü veya öncesinde seferberlik görevini duymadıklarını aktaran bir kısım sanıklar, kimselerin kendilerine böyle bir görevden bahsetmediklerini, suçsuz olduklarını öne sürerek, tüm suçlamalardan beraatlerini talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı Arif Kaplan, 174 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 55 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını öngörülen 4 sanık için ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Davada, 92 sanık hakkında yargılama yapılırken, sivillerin dosyalarının ayırmasıyla sanık sayısı 68 kalmıştı. Yargılama sırasında mahkemenin 29 sanıkla ilgili yazılan yazıların cevabı gelmediği için dosyalarını ayırmasıyla sanık sayısı 39'a düşmüştü.

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