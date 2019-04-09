Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Bir kısım tutuklu sanıklar, mütalaada haklarında olay günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığına koordineli olarak gitme iddialarının bulunduğunu, plansız ve isteksiz bir şekilde o gün komutanlığa gittiklerini, koordineli bir hareketin olmadığını, haklarında olumsuz bir bakış açısının olduğunu, HST kayıtlarına bakıldığında mecburiyetten dolayı sadece olay günü değil, daha öncelerinde de iş nedeniyle sanıklarla kayıtlarının olduğunu belirtti.

Herhangi bir toplantıya katılmadıklarını iddia eden bir kısım sanıklar, firari olan eski Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın da toplantılarına katılmadıklarını, eğer böyle bir durum olsaydı, bunun sanık veya tanık beyanlarıyla dosyada ortaya çıkabileceğini öne sürdü.