Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanması sürdü.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaya devam etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan bir kısım tutuklu sanıklar, Hava Harp Okulu’nda yapılan toplantılara katılmadıklarını, firari Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın bu toplantılara katıldığını, bu toplantıda akademi öğrencileriyle ilgili kararlar alındığını ancak kimsenin kendilerine bu şekilde bir toplantıdan veya alınan kararlardan bahsedilmediğini söyledi.

Sanıklar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan kimsenin bahsedilen toplantılara katılmadığını, mütalaada bahsedilen koordineli hareket edilmesi iddiasının doğru olmadığını, olayın anlık olarak geliştiğini iddia etti.