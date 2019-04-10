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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:10 | Son Güncelleme

Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanması sürdü.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaya devam etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan bir kısım tutuklu sanıklar, Hava Harp Okulu’nda yapılan toplantılara katılmadıklarını, firari Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın bu toplantılara katıldığını, bu toplantıda akademi öğrencileriyle ilgili kararlar alındığını ancak kimsenin kendilerine bu şekilde bir toplantıdan veya alınan kararlardan bahsedilmediğini söyledi.

Sanıklar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan kimsenin bahsedilen toplantılara katılmadığını, mütalaada bahsedilen koordineli hareket edilmesi iddiasının doğru olmadığını, olayın anlık olarak geliştiğini iddia etti.

Olay gecesi kimseden emir almadıklarını, kimseden bir emir de beklemediklerini ifade eden bir kısım sanıklar, görevlerinde teyit alınması gibi mekanizmanın olmadığını, askerlikte böyle bir sistemin bulunmadığını, kimsenin kimseyi yönlendirmediğini öne sürdü.

Yönlendirme olaylarının diğer davalarda görülebileceğini ancak bu dosyada kimsenin kimseyi yönlendirdiğine dair bir kanıtın olmadığını iddia eden sanıklar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına tatbikat maksadıyla gittiklerini, darbe faaliyetlerine dair bilgilerinin olmadığını, hiçbir darbe faaliyetine katılmadıklarını, bu konuda kimseden de emir almadıklarını belirtti.

Bir kısım sanıklar, mütalaadaki iddiaların tümünü reddederek, suçsuz olduklarını, bu sebeple de beraatlerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

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15 Temmuz darbe girişimi eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

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