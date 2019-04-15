HABER

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanması sürüyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 26 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

- Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı Arif Kaplan'ın 174 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan onbeşer yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlk olarak 92 sanık hakkında açılan davada sivillerin dosyalarının ayrılmasıyla sanık sayısı 68'e düşmüştü. Mahkemenin yargılama sırasında haklarında yazılan yazıların cevabının gelmemesi üzerine 29 sanıkla ilgili dosyanın da ayrılmasına karar vermesiyle davadaki sanık sayısı 39 olmuştu.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Elektriklerin kesilmesi, 'Bu da Geçer Ya Hu'nun oyuncularını durduramadıElektriklerin kesilmesi, 'Bu da Geçer Ya Hu'nun oyuncularını durduramadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’daDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Maltepe açıklaması

CHP'den Maltepe açıklaması

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Sahnede yürek hoplattı!

Sahnede yürek hoplattı!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Günlük burç yorumları 15 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Yeni haftanın yeni burç yorumları!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.