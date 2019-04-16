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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, tüm sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı - Mahkeme, 18 nisan perşembe günü kararını açıklayacak

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, tüm sanıkların beyanlarının alınması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Olay gününde darbe faaliyetinde bulunmadıklarını iddia eden sanıklar, kimseden kanunsuz bir emir almadıklarını, darbe faaliyetleri kapsamında herhangi bir toplantıya katılmadıklarını söyledi.

Kimsenin kendilerini yönlendirmediğini ifade eden sanıklar, bu kapsamda dosyada bir delilin olmadığını, mütalaada yer alan tüm suçlamaları reddetti. Sanıklar, darbe olacağını bilmediklerini, darbe faaliyetlerine ilişkin kimseden talimat ve emir almadıklarını öne sürerek, suçsuz olduklarını belirtti.

Tüm sanıkların ve avukatların mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, perşembe günü, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra, nihai kararlarını açıklayacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak için duruşmayı 18 Nisan perşembe gününe erteledi.

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