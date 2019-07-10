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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli 10’u tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL(AA)- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin 10’u tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmaya 10’u tutuklu 26 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle sürüyor.

-Olayın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, 18 Nisan 2019’daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti.

Dosyası ayrılan 29 jandarma personeli sanığın yargılaması ise sürüyor.

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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

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