Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Duruşmada bir önceki celse dinlenilmesi istenen tanıkların beyanları alındı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 21 Ocak 2019 tarihinde verdiği esas hakkında mütalaasını tekrarladığını ifade etti. Savcı, bazı sanıklar yönünden 6 Kasım 2019'da verdiği mütalaasını da yineledi.

Tutuklu sanık Erdal Müniroğlu, darbe girişimini, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gittiğinde öğrendiğini iddia ederek, ''O gece önceden yazılmış bir göreve çıkacaktım. Köprü kapanınca o görev iptal oldu. Arabamdaki silahı savunma gereği bile duymuyorum. Genel olarak kendimi korumak için taşıdığım bir şeydir. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanıkların savunmasına ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi. Heyetin, cuma günü dosyada karar vermesi bekleniyor.

- İkinci mütalaa

Cumhuriyet savcısı celse arasında 6 Kasım'da sunduğu ikinci mütalaasında, 21 Ocak 2019 tarihindeki esas hakkındaki görüşünü yinelediğini kaydetti. Savcı, bu mütalaada ise sanıklar Berkan Sarıtürk, Cüneyt Kırıcı, Murat Üçgün, Mustafa Cino, Necip Kenan Dinçaslan ve Veysel Solmaz hakkında her ne kadar "TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılmışsa da suçları işlediklerine dair şüpheden uzak delil olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.