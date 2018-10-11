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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verdi - Tutuklu 44 sanığın bu hallerinin devamına karar veren heyet, 16 sivil sanığın dosyasının tefrik edilmesine hükmetti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu, 92 sanığın yargılandığı davada tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ali Büyüközdemir tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin, haklarında adli kontrol kararı bulunan sanıklar hakkındaki hükümlerin devamı talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu 9 sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Tutuklu 44 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, 16 sivil sanığın dosyasının ayrılmasını karara bağladı.

Tutuksuz 9 sanık hakkında haftanın belirli günü imza atma şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Kasım'a erteledi

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Jandarma

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