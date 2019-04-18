Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, 11 sanık ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve eski Albay Haydar Yalın'ın da arasında olduğu 11 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezalarını müebbet hapse indiren mahkeme heyeti, 28 sanığa da ''anayasayı ihlal etmeye yardım etme'' ve ''terör örgütüne üye olma'' suçlarından değişik oranlarda hapis cezaları verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan 4 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

