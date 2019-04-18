Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

Mahkeme heyeti, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, eski Albay Haydar Yalın ile eski jandarma personeli Orhan Akkaya, Müjdat Aybey, Dursun Şimşek, Hayrettin Çatalkaya, Levent Özlü, İsrafil Bozdemir, Fatih Demirdirek, Cihat Bozoğlu ve Musa Demirtaş’ı ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Son sözünü söyleyen tutuklu sanık Gürcan Sercan, "İlk sözümde olduğu gibi masumum. Darbeye karışmadığım gibi tüm personelimi darbe dışında tuttum. Verdiğim bütün ifadelerin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, 11 sanığa müebbet hapis, 19 sanığa da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Sanıkların iyi hallerini dikkate alan mahkeme, 11 sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçları bakımından "geçitli suç" kurallarını dikkate alarak, işledikleri "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunun kapsamı ve unsurları içinde kaldığından, bu suçlardan hüküm kurulmasına yer olmadığını karar verdi.

- Darbeye teşebbüse yardımdan 19 sanığa hapis

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan sanıklar Barış Aras, Cem Koç, Ahmet Özpehlivan, Harun Üstüntaş, Saim Kaya, Samet Satılmış, Erdal Koca, Kerem Kartal ve Muhammed Girgin’i 19 yıl hapse mahkum ederek, bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezalarını 15 yıl 10 aya düşürdü.

Sanıklar Kadir Özyurt, Harun Tayfun, Onur İnan, Erkan Karkın, Hasan Ataç, Kenan Aslantaş ve Yılmaz Candır'ı ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi hallerinden dolayı cezalarını 15 yıla indirdi.