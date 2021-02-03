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  4. Jandarmanın kadavra köpekleri Çanakkale’de ilki başardı

Jandarmanın kadavra köpekleri Çanakkale’de ilki başardı

03.02.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 8 gün önce baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu’nun cansız bedenini, Ankara’dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, ’Mavi’ ve ’Negro’ ismindeki kadavra köpekleri buldu.Arama kurtarma çalışmaları bu sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 8 gün önce baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu’nun cansız bedenini, Ankara’dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, ’Mavi’ ve ’Negro’ ismindeki kadavra köpekleri buldu.
Arama kurtarma çalışmaları bu sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. Kadavra köpekleri, Meracıoğlu’nun cansız bedeninin bulunduğu bölgede tepki verdi. Çanakkale’den gelen deniz polisi 10.30 sıralarında baraj gölünde Meracıoğlu’nun cansız bedenine ulaştılar.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden 27 Ocak Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santraline giden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ile şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli Filiz Soydoğan Çiçek’in bulunduğu otomobil, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı Göleti yakınlarında suya kapılıp kaybolmuştu. Aramaların 2’nci gününde sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşılırken, 3’üncü gününde de suya kapılan araca ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise ekipler 8 gündür arama çalışması yürütüyordu.

İlk defa su altı aramalarına katıldılar
Ankara’dan getirilen kadavra köpekleri, geçtiğimiz Pazar günü ilk defa su altındaki aramalara katıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, Labrador cinsi 5 yaşındaki ’Mavi’, 2 metreye kadar tepki verirken, Malinois cinsi 3 yaşındaki ’Negro’ ise 5 metreye kadar tepki veriyor.

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