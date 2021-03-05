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  4. Jandarmanın 'Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü' anonsu dikkat çekti

Jandarmanın 'Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü' anonsu dikkat çekti

05.03.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri koronavirüse karşı vatandaşları uyardı. Ekipler megafonla “Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü” şeklinde anons yaptı.

Koronavirüs risk değerlendirme haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya’da jandarma ekipleri de vatandaşları tedbirli olması için uyarılarda bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri megafonla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.

'KONYALIM YÜRÜ AMA MASKEYLE...'

Ekipler sorumluluk alanlarında araçla dolaşarak megafondan, “Kıymetli vatandaşlarımız, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Koronavirüs haritasında rengimiz kırmızıdır. Gelin, el birliğiyle rengimizi maviye dönüştürelim. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için sadece yapmamız gerekenler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Konyalım yürü ama maskeyle mesafeli bir şekilde yürü” şeklinde uyarılarda bulundu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Konya normalleşme

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