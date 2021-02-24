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  4. Jandarmanın lüks siteye yaptığı operasyonda suikast silahı bulundu

Jandarmanın lüks siteye yaptığı operasyonda suikast silahı bulundu

24.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya dahil çeşitli kanallardan iletişim kurdukları şahıslara uyuşturucu satan 2 İranlı’yı Bakırköy’de lüks bir sitede bulunan evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya dahil çeşitli kanallardan iletişim kurdukları şahıslara uyuşturucu satan 2 İranlı’yı Bakırköy’de lüks bir sitede bulunan evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda 11 kilogram uyuşturucu madde ile suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 adet tabanca ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B. isimli şahısların adreslerini belirlemek için teknik ve fiziki takip başlattı. Sosyal medya üzerinden iz süren jandarma ekiplerince şüphelilerin Bakırköy’deki lüks bir siteden bu paylaşımları yaptığı anlaşıldı. Yapılan fiziki takip ile de şüphelilerin eşkâlleri ve ikamet adresleri belirlendi. Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon için düğmeye basıldı. İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede yapılan aramada 11 kilogram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 adet tabanca ile bu tabancaya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mermi ele geçirildi. İran uyruklu F.M. ve F.M.B. gözaltına alındı.
İran uyruklu uyuşturucu satıcıları, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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