HABER

Jandarmanın müdahalesiyle trenin altında kalmaktan kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir ilçesinde hemzemin geçitte bariyerlerle tren rayları arasında sıkışan aracı, jandarma ekipleri son anda bariyerleri kaldırarak kurtardı - Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemzemin geçitte bariyerlerle tren rayları arasında sıkışan aracı, jandarma ekipleri son anda bariyerleri kaldırarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Akşehir'e gelmekte olan hafif ticari araç, hemzemin geçide geldiği sırada sesli ve ışıklı uyarı sistemine rağmen, kapanmakta olan bariyerin altından geçti.

Karşı tarafta bulunan bariyerin kapanmasıyla tren rayları ile bariyerler arasında sıkışan aracın sürücüsü, yaptığı manevralarla yaklaşmakta olan trenin altına kalmaktan kurtulmaya çalıştı.

Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, yaklaşan trenin araca çarpacağını fark ederek, hızla bulundukları taraftaki bariyeri kaldırdı. Manevra yaparak açılan bariyerin altından geçen araç, saniyeler sonra geçiş yapan trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Araçta bulunan ve yaşadıkları olaydan etkilenen iki kişi, yollarına devam etmek yerine Ankara'ya döndü.

Hemzemin geçitte yaşananlar, yakındaki tren garının güvenlik kameralarına yansıdı.

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Otomobilini kamyonet gibi yüklüyorOtomobilini kamyonet gibi yüklüyor
Başkent’te ahilik haftasıBaşkent’te ahilik haftası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mucize kurtuluş

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.