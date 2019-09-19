Jandarmanın müdahalesiyle trenin altında kalmaktan kurtuldular

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemzemin geçitte bariyerlerle tren rayları arasında sıkışan aracı, jandarma ekipleri son anda bariyerleri kaldırarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Akşehir'e gelmekte olan hafif ticari araç, hemzemin geçide geldiği sırada sesli ve ışıklı uyarı sistemine rağmen, kapanmakta olan bariyerin altından geçti.

Karşı tarafta bulunan bariyerin kapanmasıyla tren rayları ile bariyerler arasında sıkışan aracın sürücüsü, yaptığı manevralarla yaklaşmakta olan trenin altına kalmaktan kurtulmaya çalıştı.

Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, yaklaşan trenin araca çarpacağını fark ederek, hızla bulundukları taraftaki bariyeri kaldırdı. Manevra yaparak açılan bariyerin altından geçen araç, saniyeler sonra geçiş yapan trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Araçta bulunan ve yaşadıkları olaydan etkilenen iki kişi, yollarına devam etmek yerine Ankara'ya döndü.

Hemzemin geçitte yaşananlar, yakındaki tren garının güvenlik kameralarına yansıdı.

